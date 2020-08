FWG spricht über Meerbachsportplatz

Bensheim.Die FWG wird sich in ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (25.) schwerpunktmäßig auf die erste Sitzungsrunde der Gremien nach der Sommerpause vorbereiten. Der Status des Projektes „Bebauung Meerbachsportplatz“ ist dabei von besonderem Interesse. Die FWG fordert in ihrer Anfrage zur nächsten Stadtverordnetenversammlung detailliert Auskunft vom Magistrat.

Im Nachgang zum Besuch der Biogasanlage der ZAKB diskutiert die FWG Lösungsmöglichkeiten für das Problem der Vermüllung von Parks, Spielplätzen und Erholungsgebieten wie kürzlich im BA für den Niederwaldsee berichtet. Neben Aufklärung und Appell an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger gehe es dabei auch um die angemessene Durchsetzung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt. red

