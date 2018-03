Anzeige

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (20.) um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand in Bensheim zu ihrer wöchentlichen Sitzung.

Auf der Tagesordnung für diesen Abend steht die Nachbetrachtung der jüngsten Stadtverordnetenversammlung an erster Stelle. Der Vertreter der FWG im Bensheimer Stadtparlament, Dr. Rolf Tiemann, wird hierzu über die Diskussionsbeiträge und die Abstimmungsergebnisse berichten.

Anschließend befasst sich die FWG mit dem Thema Ruftaxikonzept, das neu erstellt werden soll. Die FWG wird hierzu Lösungen erarbeiten, die in das Konzept mit einfließen sollen. Gäste sind zur Sitzung willkommen. red