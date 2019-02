FWG stellt Fragen zum Haus am Markt

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (5.) um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer wöchentlichen Sitzung.

Die FWG befasst sich an diesem Abend mit den vom Rathaus vorgelegten Daten und Zahlen zum Haus am Markt. Sind die angesetzten Gesamtprojektkosten in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro eine nachhaltige Investition von Steuergeldern? Steht die Wirtschaftlichkeitsberechnung mit beiden Füßen auf dem Boden? Ist ein Verlustausgleich an die MEGB in Höhe von 60 000 Euro jährlich eine finanzierbare Subvention? Sind Mietzahlungen von 34 800 Euro jährlich für die WC-Anlage und den Mehrzweckraum gerechtfertigt? Diese und weitere Fragen wird die FWG besprechen. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.02.2019