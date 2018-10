FWG wählt neuen Vorstand

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) lädt ihre Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung heute (5.) um 18 Uhr in die Gaststätte Bierkeller in der Grieselstraße 50 in Bensheim ein.

Neben den Berichten des Vorstandes, des Vertreters der FWG in der Stadtverordnetenversammlung Rolf Tiemann, des Kassenwartes und der Kassenprüfer steht die Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes auf der Tagesordnung. Ebenso steht die Wahl des Vorstandes auf der Agenda für diesen Abend.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wird, wie jedes Jahr, die Geselligkeit gepflegt, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018