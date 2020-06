FWG will einige Themen abarbeiten

Bensheim.Nach wochenlanger Corona-Pause beginnt die Politik in Bensheim wieder öffentlich an Fahrt aufzunehmen. Zuerst tagen die Ortsbeiräte, dann die städtischen Gremien und anschließend die Stadtverordnetenversammlung. In dieser Zeit ist vieles angefallen und muss aufgearbeitet werden.

Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) will sich in ihrer nächsten Video- und Telekonferenz am Dienstag (9.) zunächst mit den Sitzungen der Ortsbeiräte befassen. Hier stehen für Bensheim-West eine Hundespielwiese, Buschreihen, Fahrrad-Schutzstreifen und die Bebauungsplanänderung „An der Riedwiese Süd“ auf der Tagesordnung.

In Auerbach gibt es eine Projektvorlage für die Umgestaltung und Baumsanierung am Bahnhofsvorplatz in Auerbach, und das Feuerwehrgerätehaus muss auf einen betriebssicheren Zustand gebracht werden. In Bensheim-Mitte könnte es mit dem Fahrradparkhaus am Bahnhof vorangehen, und die Gestaltung und Neuordnung des Umfeldes des Bürgerhauses könnte auf den Weg gebracht werden.

Anschließend befasst sich die FWG mit dem Stand des Eilantrags der BI „Bensheimer Marktplatz besser beleben“. Ebenso wird das weitere Vorgehen der FWG im Thema möglicher Schadenersatzforderungen zwischen der Café Extrablatt Immobilien GmbH und der MEGB besprochen. red

