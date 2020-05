FWG will Schuttberg beseitigen lassen

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) ist sich sicher: Bis es zu einer konkreten und ausführbaren Entscheidung, ob mit oder ohne Bebauung, über die Gestaltung der Fläche des ehemaligen Hauses am Mark kommen wird, vergeht „sicher mehr als ein Jahr“.

Aus Sicht vieler Bürger und der FWG sei dies ein Unding, den Marktplatz über längere Zeit mit einem Schuttberg und einem Bauzaun zu verunstalten. Mit möglichst einfachen Mitteln könne schnell eine provisorische Nutzung der Fläche ermöglicht werden. Dazu könnten weitere Bänke aufgestellt und in wechselnder Weise regionale Produkte an einem Stand zum Verzehr und zum Kauf angeboten werden.

Deshalb hat die FWG zur Stadtverordnetenversammlung den folgenden Antrag gestellt: „Der Magistrat wird beauftragt, dafür Sorge zu tragen, dass möglichst schnell die Abrissfläche des Hauses am Markt von Schutt freigeräumt und provisorisch mit möglichst geringem Aufwand so hergerichtet wird, dass sie begehbar und benutzbar wird.“

In der nächsten Video- und Telefon-Konferenzschaltung am heutigen Dienstag (26.) will sich die FWG zu diesem Thema austauschen und über die im BA veröffentlichten, aus Sicht der FWG „destruktiven Antworten aus dem Rathaus“, beraten, heißt es abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020