FWG will wissen, wie hoch die Vertragsstrafe wäre

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim schrieb am 20. Februar mit einem offenen Brief den Geschäftsführer der MEGB, Helmut Richter, an. Er sollte darlegen, welche konkreten und detaillierten Entschädigungsforderungen die Café Extrablatt Immobilien GmbH für den Fall der Nichterfüllung des Vertrages bezüglich der Ansiedlung am Markt haben könnte (wir haben berichtet).

Die zuvor vom Magistrat gegebenen Antworten auf die entsprechende Anfrage waren aus Sicht der FWG ausweichend und für eine sachgerechte Beurteilung der Situation absolut unzureichend. Da über drei Wochen seitens der MEGB keinerlei Reaktion erfolgte, fragte die FWG nach und wurde an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der MEGB und Finanzdezernenten der Stadt Bensheim, Stadtrat Adil Oyan, verwiesen.

Oyan erklärte laut FWG, Geschäftsführer Helmut Richter werde die von der FWG an ihn und die Aufsichtsgremien der MEGB gerichteten Fragen nicht beantworten. Die maximale Schadenshöhe bei Nichterfüllung des mit Café Extrablatt abgeschlossenen Mietvertrages sei der MEGB bekannt und verkraftbar, werde jedoch nicht genannt.

„Unangenehme Tatsachen“

„Die Weigerung, konkrete Aussagen zu machen, lässt nichts Gutes erahnen. Die Höhe möglicher Vertragsstrafen bleibt geheimnisumwittert und nebelhaft. Dies öffnet Tür und Tor für wilde Spekulationen und schürt den Verdacht, dass unangenehme Tatsachen verschleiert werden sollen“, kritisiert die FWG.

Zumal seitens des Magistrates keine Scheu bestand habe, sowohl die höheren Plankosten von 6,8 Millionen Euro als auch die bisher verausgabten 1,2 Millionen und die 490 000 Euro „verlorene Kosten“ für den nicht mehr zur Diskussion stehenden Hochbau öffentlich bekannt zu geben.

Die FWG fragt sich daher, warum die Höhe einer möglichen Vertragsstrafe verschwiegen wird? Sei sie derart hoch, dass man sie nicht nennen will? Oder welches andere Kalkül stecke dahinter? Die FWG habe nun erneut nachgefragt und den Magistrat um umfassende und konkrete Auskunft gebeten.

Denn die Verpflichtung zur Auskunft bestehe sowohl gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (HGO Paragraf 50 Abs. 2) als auch laut des Gesellschaftsvertrages der MEGB (Paragraf 6 Abschnitt 9). Dies sei der FWG von juristischer Seite bestätigt worden. Die CDU bezeichnete die Nachfrage der FWG in einer Pressemitteilung als „politisch motiviertes Manöver ,das offenbar eher öffentliche Aufmerksamkeit als Aufklärung in der Sache bewirken solle.“ Die FWG halte generell nichts von „politisch motivierten Manövern“, wie sie oft von Seiten der CDU praktiziert werden, sagt Stadtverordneter Rolf Tiemann. So auch hier. Mit dem Etikett „politisch motiviertes Manöver“ beabsichtige die CDU wohl, die Anfrage in durchschaubarer Weise zu diskreditieren und „Aufklärung in der Sache“ zu vermeiden.

In einer GmbH gehöre es zu den selbstverständlichen Pflichten und Aufgaben des Geschäftsführers, die Gesellschaft nach außen zu vertreten. Es verwundere daher, dass die MEGB in der Öffentlichkeit vor allem von Bürgermeister Rolf Richter vertreten werde, wie zum Beispiel bei der Bekanntgabe der Mieter für ein neues Haus am Markt vor mehr als einem Jahr, und im jetzigen Fall durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

Es entstehe der Eindruck, die MEGB sei eine Unterabteilung der Stadtverwaltung und ein Vehikel, um an der Stadtverordnetenversammlung vorbei, Ziele der Verwaltung durchzusetzen. red

