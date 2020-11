FWG Zell stellt Kandidaten auf

Zell.Seit 1972 tritt in Zell die FWG Zell als parteiübergreifende Liste zur Ortsbeiratswahl im Bensheimer Stadtteil an. Die für die Kommunalwahl am 14. März benötigte Kandidatenliste soll im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Donnerstag, 26. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zell zusammengestellt werden.

Interessierte willkommen

Interessierte Bürger, die den Stadtteil Zell in der nächsten Legislaturperiode gegenüber der Stadtverwaltung und den städtischen Gremien in einem starken Ortsbeirat vertreten wollen, sind willkommen.

Wer wegen der Pandemieentwicklung Bedenken im Hinblick auf eine Teilnahme an der Sitzung hat oder aus anderweitigen Gründen nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sein Interesse an einer Kandidatur per Mail an ortsbeirat.zell@e.mail.de zu bekunden. Die FWG Zell freut sich über neue Mitstreiter.

Bei der Durchführung der Veranstaltung werden die gültigen Hygienevorschriften beachtet. Ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden. red

