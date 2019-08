FWG zum Haus am Markt

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich heute, Dienstag (20.), ab 19.30 Uhr – im Anschluss an einen Ortstermin beim KMB, in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer Sitzung.

Zu Beginn des Treffens befasst sich die FWG mit der von Bürgermeister Rolf Richter zum Haus am Markt gezogenen Reißleine. Die FWG hatte – gemeinsam mit FDP und AfD – den sofortigen Stopp der Aktivitäten zum Haus am Markt im Frühjahr in einem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung beantragt, der von der Koalition abgelehnt wurde. Nun fordere Bürgermeister Richter eine abrupte Kehrtwende von seinen Koalitionären ein, die ihm bisher in dieser Angelegenheit ohne Wenn und Aber gefolgt waren. Die Freien Wähler begrüßen nach eigenem Bekunden die „späte, aber nicht zu späte und gute Einsicht von Bürgermeister Richter“, nachdem angefangen worden sei, über den Beschluss zum Haus am Markt auch mal nachzudenken.

GLB und BfB hätten bereits mit „verschnupfter Nase“ auf die „Reißleine“ reagiert. Die GLB wolle viele Fragen – wie alle in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Gruppierungen – beantwortet haben, die vorher hätten geklärt werden können. Die FWG will „konstruktiv und ergebnisoffen, über die neue Sachlage beraten“. Anschließend werden die vorliegenden Verwaltungsvorlagen besprochen. red

