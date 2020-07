FWG zum Marktplatz

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft Bensheim (FWG) hat nach eigenen Angaben die BI „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ von Anfang an politisch und personell unterstützt „und ist hocherfreut, dass es die BI trotz der ihr in den Weg gelegten Steine geschafft hat, die notwendigen Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln“, schreibt die FWG.

Die gerichtlichen Auseinandersetzungen seien jetzt hoffentlich beendet und die Demokratie und der Bürgerwille könne wieder im Vordergrund stehen, so der Vorsitzende der FWG, Peter Leisemann.

Ebenso erfreut ist die FWG über die mehrheitliche Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu ihrem Antrag, den Schutthaufen vom ehemaligen Haus am Markt endlich zu beseitigen, um das bisher hinter Gittern versteckte Areal wieder zu nutzen und so dem Bensheimer Marktplatz das ihm zustehende Prädikat „Aufenthaltsort“ wieder zu verleihen, meint Rolf Tiemann, Vertreter der FWG in der Stadtverordnetenversammlung.

Die FWG befasst sich aber nicht nur mit Bensheimer Themen in ihrer nächsten Videokonferenz am Dienstag (7.), sondern hat die Heppenheimer Freien Wähler zu Gast. In einem informellen Austausch werden die politischen Aktivitäten und Ziele der Freien Wähler in Heppenheim und Bensheim ausgetauscht.

Angesprochen wird hierbei zum Beispiel die mögliche, aus Sicht der Bensheimer Freien Wählergemeinschaft nicht befürwortbare Ausweisung eines neuen Baugebietes „Bensheimer Südstadt“ und die vielleicht in Heppenheim bestehenden Ideen für eine Nordstadt 3.0. Ebenso werden mögliche gemeinsame Aktivitäten zur Kommunalwahl 2021 besprochen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020