Bensheim.„Gärten im Klimawandel und das Thema „Kiesgärten“ stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Montag, 8. April, um 19 Uhr im Wappensaal des Dalberger Hofs.

„Wir haben Kurt Geitner, den Präsidenten der Gartenkulturfreunde Deutschlands für diese Veranstaltung gewinnen können und laden interessierte Bürger zu dieser Veranstaltung ein“, so BfB-Stadtverordneter Franz Apfel hin.

Spätestens seit dem letzten Sommer dürfte jedem klar geworden sein, dass der Klimawandel sich vollzieht und uns ungewöhnliche Wetterlagen bringt, schreibt die BfB in einer Pressemitteilung. Seit den Wetteraufzeichnungen der letzten 150 Jahre war das Jahr 2018 der trockenste Sommer der Geschichte. Bäume und Sträucher leiden weiter unter den Folgen der Trockenheit.

Auf folgende Fragen gibt der Referent praktische Antworten: Welche Alternativen gibt es für alle Gartenfreunde? Welche trockenresistente Pflanzen können eingesetzt werden? Bieten sogenannte Kiesgärten, nicht zu verwechseln mit den „Schotterhaufen“, die man immer mehr in Vorgärten sieht, eine Chance für blühende Gärten?

Die BfB-Fraktion knüpft mit dieser Veranstaltung an ihre Aktionen im vorigen Jahr zum Thema „Lebendige (Vor-)Gärten – statt Schotter“ an. Die rasant zunehmende Schotterung von (Vor-)Gärten sei alarmierend. Dieser Modetrend zerstöre den Lebensraum von Kleinstlebewesen, Insekten und Vögeln und sei eine Gefahr für unser Stadtklima, so die BfB. „Deshalb setzen wir uns für naturnahe Gärten ein“, betont BfB-Stadtverordnete Ulrike Vogt-Saggau. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.04.2019