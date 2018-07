Gärtnerkolonne im Dauereinsatz

Anzeige

Bensheim. Nichts geht mehr ohne Gießkanne, Gartenschlauch oder Sprinkleranlage in diesen Tagen. Wer verhindern will, dass sich das heimische Grün in Braun verwandelt, kommt nicht ohne künstliche Bewässerung aus. Sommertage mit Temperaturen über 25 Grad am laufenden Band - und seit weit mehr als vier Wochen gab es in der hiesigen Region keine nennenswerten Niederschläge mehr.

Kurze Regengüsse wie etwa am vergangenen Sonntag sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein - und das ist in diesem Fall sogar fast wörtlich zu nehmen. Der Boden ist so aufgeheizt, dass das Wasser zum Teil sofort verdunstet. „Der Regen kommt gar nicht im Untergrund an und kann die Pflanzen nicht versorgen“, erklärt Frank Daum, Geschäftsführer des Zweckverbands Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB). Er und die 16 Mitarbeiter der Gärtnerkolonne des Bauhofservices, der unter dem Dach des KMB angesiedelt ist, haben den Wetterbericht seit Wochen im Blick. Jeder Tag ohne Regen bedeutet: Die Gießfahrzeuge des KMB sind nahezu im Dauereinsatz.

Drei Fahrzeuge werden für die Bewässerung der städtischen Grünflächen eingesetzt - dazu gehören neben Parks, Grünanlagen oder Blumenbeeten auch das sogenannte Straßenbegleitgrün, das einen großen Anteil an der Gesamtfläche ausmacht.