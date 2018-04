Anzeige

Bensheim.Eine sonnige Woche mit vielen neuen Begegnungen, kulturellen Highlights und sportlichen Aktivitäten werden acht Schülern, ihrer Lehrerin Giovanna Nardella des Istituto B. Pinchetti in Tirano und ihren deutschen Austauschschülern an der Geschwister-Scholl-Schule in bester Erinnerung bleiben.

In diesem Jahr stand der Austausch unter dem Leitgedanken des bekannten französischen Schriftstellers Guy de Maupassant: „Nur Begegnungen unter Menschen machen das Leben wertvoller!“ Austausche jeglicher Art eröffnen immer neue Perspektiven, erweitern den Horizont und bereichern jeden persönlich. Zudem leisten sie einen unschätzbaren Beitrag zur Völkerverständigung, wie Schulleiterin Angela Lüdtke in ihrer Begrüßungsrede betonte. Begleitet war die Eröffnungsveranstaltung durch den Chor von Claudia Nauth mit Dirk Apfel am Keyboard.

Im Laufe der Austauschwoche erlebten die italienischen Freunde zusammen mit ihren deutschen Partnern unter anderem einen Workshop zum Thema „Präsentation mit dem Requisit Stuhl“ – eine Einführung ins darstellende Spiel, das die Gruppe nochmals enger zusammenführte. Die deutschen Partnerschüler freuen sich schon jetzt auf den Gegenbesuch in Tirano im kommenden September. red/Bild: GSS