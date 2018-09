Gäste aus Tschechien

Bensheim.Der deutsch-tschechische Freundschaftskreis freut sich auf den Besuch von 15 Personen des tschechischen Partnervereins (tschechisch-deutscher Freundeskreis) aus Hostinné. Die Reisegruppe weilt vom 14. bis 16. September in Bensheim.

Bereits in der jüngsten Vorstandssitzung stellte man Überlegungen an, welches Programm man den Gästen bieten will, die in einem Bensheimer Hotel untergebracht sind. Es stehen zunächst am ersten Besuchstag eine Besichtigung im Fürstenlager, eine Kaffeerunde im Dorfladen in Hochstädten und ein Abendessen mit Weinprobe im Walderdorffer Hof auf dem Programm.

Empfang im Rathaus

Am nächsten Tag sind ein offizieller Empfang im Rathaus, ausreichend Freizeit und eine Stadtführung vorgesehen. Etwas Besonderes ist ein gemeinsamer Abend mit den Mitgliedern des Bensheimer Partnerschaftsvereins im Pfarrzentrum in Fehlheim am 15. September um 18 Uhr.

Bei gutem Essen und musikalischer Unterhaltung sollen Kontakte hergestellt und Gespräche geführt werden. Die Mitglieder des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises sind speziell zu diesem gemeinsamen Abend in Bensheim-Fehlheim bereits eingeladen. mz

