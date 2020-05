Bensheim.Die Auflösung des Lagers der Galerie und Buchhandlung Böhler am Bensheimer Marktplatz geht in den nächsten Wochen weiter. Angeboten werden Stücke aus dem 50-jährigen Berufs- und Sammlerleben der Böhlers. Die Geschäftsräume dürfen nur mit Mundschutz durch die Holztür (mit Klingelanlage) am Aufgang zur Kirche betreten werden. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 06251/39600 oder E-Mail info@galerieboehler.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020