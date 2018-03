Gastgeber für Freunde aus Manlay gesucht

Anzeige

Zwar haben sich laut dem Vorsitzenden schon ein paar Quartiergeber angeboten, aber die reichen bei weitem noch nicht aus. In Zell werden Gastgeber für zwei Übernachtungen mit Frühstück benötigt. Wer Platz hat und gerne französische Gäste beherbergen möchte, kann sich mit Willi Schmitt (Telefon 06251/4938) in Verbindung setzen.

Die Gäste werden am Samstag, 19. Mai, etwa gegen 14 Uhr in Zell erwartet und im Dorfgemeinschaftshaus mit Häppchen und Getränken empfangen. Dem Empfang schließt sich dann auch die Eröffnung der Bilderausstellung an, die mit fotografischen Dokumenten über fünf Jahrzehnte Freundschaft zwischen Zell und Manlay erzählt.

Festkommers an Pfingstsonntag

Nach der Einteilung in die jeweiligen Quartiere treffen sich Gastgeber und Gäste dann am Abend auf dem Freizeitgelände der SKG Zell. Hier soll anlässlich des Jubiläums ein Baum gepflanzt werden, bevor man sich zusammen mit der Kerwejugend beim Grillfest dem geselligen Beisammensein widmet.

Die offizielle Jubiläumsfeier steht dann am Sonntagvormittag mit dem Festkommers im Dorfgemeinschaftshaus auf dem Programm. Gastgeber ist hier die Stadt Bensheim, die auch zum anschließenden Mittagessen an gleicher Stelle einlädt. Das Programm mit Grußworten und Reden wird von kulturellen Beiträgen Zeller Protagonisten umrahmt.

Am Sonntagabend ist der komplette Keller der Weinschänke Götzinger für den Freundeskreis und seine Gäste reserviert, bevor dann am Montagvormittag mit einem abschließenden Treffen am Dorfgemeinschaftshaus die Jubiläumsfeierlichkeiten in Zell enden und die französischen Gäste wieder die Heimreise antreten. Ein Jahr später werden die Zeller nach Manlay fahren, um dort das Verschwisterungsjubiläum zu feiern.

Wie Willi Schmitt in seinem Bericht ebenfalls ausführte, wurde zum Jubiläum eine Broschüre erstellt, die über die Partnerstädte und die 50-jährige Geschichte der Verschwisterung informiert. Unterstützt wurde der Freundeskreis dabei von der Stadtverwaltung, von Christian Querre aus Manlay und von Christoph Draudt, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Bensheim-Beaune, der die Übersetzungen der französischen Beiträge ins Deutsche übernommen hatte. Die Broschüre liegt als Ansichtsexemplar bei Willi Schmitt vor und kann auf Bestellung zum Preis von 20 Euro erworben werden.

Rechnerin Ursula Nees informierte über die finanzielle Situation des Freundeskreises, die sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Zuschüssen der Stadt nährt. Da die Mittel begrenzt sind, ist man dankbar für die Unterstützung der Stadt, die die Kosten für den Empfang am Samstag und den Festkommers mit Mittagessen am Sonntag übernimmt.

Zeller beteiligen sich finanziell

Beim Grillfest auf dem Freizeitgelände wird der Verein von der SKG Zell unterstützt, so dass den französichen Gästen während des gesamten Aufenthaltes keine Kosten entstehen. Um die Kasse des Vereins nicht zu stark zu belasten, werden die Zeller sich am Samstag- und Sonntagabend finanziell beteiligen.

Für den erkrankten Ortsvorsteher Hans-Peter Ott übermittelte Jens Gehron die Grüße des Ortsbeirats und dankte für das Engagement der aktuell 55 Vereinsmitglieder bei der Pflege der deutsch-französischen Partnerschaft und dem Vorstand für die Vorbereitung des Jubiläums.

Der Vorstand des Freundeskreises setzt sich aus dem Vorsitzenden Willi Schmitt, seinem Stellvertreter Alexander Mühlum, Schriftführer Richard Götzinger, Rechnerin Ursula Nees und Beisitzer Helmut Schwinn. Engagiert hat sich bei den Vorbereitungen des Jubiläums insbesondere auch Tanja Marquardt, die bei der Mitgliederversammlung das Programm nochmals im Detail vorgestellt hatte.

Kraft Amtes gehören auch Stadtrat Bernd Aßmus vom Magistrat sowie vom Ortsbeirat Hans-Peter Ott und Uwe Mößinger dem Vorstand an. Vorstandswahlen standen in diesem Jahr nicht an. js

