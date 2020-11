Gastronomie unterstützen

Bensheim.Die CDU-Fraktion und Bürgermeister Rolf Richter appellieren, die Gastronomie und den Einzelhandel zu unterstützen: „Wir bitten die Bürger, vor Ort in Bensheim einzukaufen und den Lieferservice der Gastronomen intensiv zu nutzen.“ Die seit Montag geltenden Pandemie-Regeln erforderten besondere Anstrengungen bei den Kaufleuten in der Innenstadt und vor allem bei den Wirten.

„Unterstützen sie die Betreiber der Geschäfte und der Gaststätten, um ihre Existenz zu sichern und somit langfristig Leerstand in der Innenstadt zu vermeiden“, betont Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert.

„Wer jetzt bei großen Online-Händlern Waren bestellt, darf sich nicht wundern, wenn nach der Krise viele Ladentüren für immer geschlossen bleiben. Es ist an uns allen, mit bewussten Konsumentscheidungen die Existenz des Einzelhandels, der Gastronomie und der Dienstleister in Bensheim zu sichern.“

Um der Gastronomie und dem Einzelhandel zu helfen, hat die Stadt zu Beginn der Pandemie im März auf ihrer Website ein Einkaufsportal eingerichtet (zu erreichen unter www.bensheim.de, Menüpunkt „Einkaufen“).

Das Angebot, das unter dem Motto „Bensheim hält zusammen – Bensheim kauft dehaam“ steht, erfuhr sehr regen Zuspruch.

Bürgermeister Richter als Initiator richtet sich auch an Bensheimer ohne Internetzugang: „Rufen Sie im Restaurant an, auch wenn die Eingangstüren verschlossen sind. Die Wirte arbeiten weiter und sind auf Bestellungen angewiesen, um die Krise überstehen zu können.“

In ihrer Videokonferenz am heutigen Dienstag (3.) blicken die Christdemokraten auf die neuen geltenden Regelungen zur Corona-Pandemie in Bensheim. Weiter werden sie gemeinsam das Wahlergebnis vom Sonntag besprechen sowie die anstehende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (5.) vorbereiten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.11.2020