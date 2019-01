GBL berät über Bebauungsplan

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) unterstützt kleinere Betriebe und das Handwerk. Die noch freien Grundstücke des „Gewerbegebiets West“ – nördlich der Schwanheimer Straße zwischen der A 5 und der Straße Am langem Pfad – sollen neu aufgeteilt werden. „Damit erreichen wir ein besseres Angebot für die Ansiedlung kleinerer Betriebe und ermöglichen bestehenden Firmen, in Bensheim bleiben zu können“, sagt GLB-Stadtverordneter Thomas Götz.

Im Gewerbegebiet West

Da es in diesem Areal schon einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt, sollen die Änderungen im beschleunigten Verfahren erfolgen. Die Fraktion der GLB berät über die Bebauungsplanänderung am Dienstag, 22. Januar, ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof.

Es ist vorgesehen, den Grundstücksrand des gesamten Gebietes mit zusammenhängenden Gehölzen anzulegen. Dazu sind einheimische Pflanzen zu verwenden und bei Gebäudedächern bis zehn Grad Neigung sind Dachbegrünungen anzulegen. Die Erschließungsflächen werden gegenüber der ursprünglichen Planung reduziert. „Dies sind wichtige Vorgaben für ein gutes Kleinklima und für die Umwelt“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. red

