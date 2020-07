Bensheim.Mit ihren dicken Blütenbällen färben sie den Sommer bunt: Hortensien gibt es in vielen Farben – von Weiß über Rosa und Violett bis Blau. In vielen Gärten sind sie bereits seit einigen Wochen beliebte Hingucker, die nicht nur Hobbygärtner erfreuen. Auch in der Innenstadt sorgen Hortensien für willkommene Farbtupfer, wie auf unserem Bild im Aulgässchen am Rande der Bensheimer Altstadt. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020