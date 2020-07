Gebetet wird nur mit Maske

Bensheim.Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das religiöse Gemeindeleben aus. Vom Versammlungsverbot waren seit März auch alle Gotteshäuser betroffen. Seither durfte in Moscheen und Gebetszentren nicht mehr gemeinsam gebetet werden.

Diese Regelung betraf auch das im Koran so wichtige Freitags-Gebet (Juma), das unter Gläubigen als religiöse Verpflichtung gilt. Stattdessen wurde die gemeinschaftliche religiöse Praxis in die eigenen vier Wände verlagert.

Seit Mitte Juni ist die Bensheimer Bashier-Moschee wieder geöffnet. Für die Ahmadiyya Muslim Jamaat war damit wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Allerdings hat die Gemeinde auf die anhaltende Ausnahmesituation reagiert und einige Regeln eingeführt, um den Besuch der Moschee für alle sicherer zu machen.

Als verantwortungsbewusste „Muslime für Deutschland“ stehe man zu 100 Prozent hinter der Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, die durch die Bundesregierung verordnet wurden, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Einige Moscheen der Ahmadiyya hatten bereits im Mai wieder geöffnet.

Auch in Bensheim ist derzeit einiges anders. Auf die Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern während der Zusammenkünfte in den Moscheen wird besonders geachtet. Jeder Besucher muss seine eigene Gebetsmatte mitbringen und eine Gesichtsmaske tragen.

Der Gebetsraum ist für maximal 30 Personen geöffnet. Entsprechende Markierungen am Boden helfen, den Abstand einzuhalten. Statt fünf finden momentan nur drei Gebete täglich statt. Auf gemeinsames Essen und andere Veranstaltungen wird vorerst verzichtet.

Am Eingang der Moschee liegen Desinfektionsmittel bereit. Jeder Besucher wird darauf hingewiesen, seine persönlichen Angaben in eine Liste einzutragen. Kinder unter 15 Jahren und ältere Menschen ab 60 dürfen an den Gebeten aus Sicherheitsgründen nicht teilnehmen. Frauen sind nicht zum Gebet verpflichtet. Angehörige der Risikogruppen und Kranke werden gebeten, zu Hause zu bleiben.

Es sei derzeit sehr wichtig, die Maßnahmen im Sinne der Gemeinschaft so zu akzeptieren, sagte ein Gemeindemitglied kurz vor dem Gebet am vergangenen Mittwoch.

Kein abendliches Fastenbrechen

Kein Moscheebesuch, kein abendliches Fastenbrechen mit Freunden: Corona hat in diesem Jahr auch den Fastenmonat Ramadan stark beeinflusst. Auch wenn sich viele Gewohnheiten nicht so leben lassen wie sonst, halte man an der Tradition fest, so ein anderes Bensheimer Gemeindemitglied. Man könne auch zu Hause beten und abends das Fasten im Kreise der Familie brechen, sagt er.

Die Freitagsansprachen des Kalifen Mirza Masroor Ahmad, religiöses Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinde, werden live über einen eigenen Fernsehkanal übertragen.

Masken verteilt

Anfang Juni hatte die Ahmadiyya Muslim Jamaat Bensheim selbstgenähte Gesichtsmasken in der Fußgängerzone verteilt. Die Frauenorganisation Lajna Imaillah beteiligte sich auf diese Weise am Projekt „Behelfsmasken nähen“.

Bundesweit wurden weit über 100 000 Stoffmasken an Einrichtungen wie Krankenhäuser, DRK, Feuerwehr oder Seniorenheime gespendet. Zusätzlich hat die Gemeinde 1200 Masken für die lokale Initiative „Wir sind Bergstraße“ angefertigt. tr

