Geburtstagsspende für die Tafel

Bensheim.Ein runder Geburtstag ist immer etwas Besonderes. Und wenn man als Ehepaar im gleichen Jahr 50 wird, dann bietet es sich natürlich an, gemeinsam mit einem großen Fest zu feiern. Und so entschlossen sich Birgit und Jens Schmitt aus Bensheim ihren 100. Geburtstag mit 100 Gästen in einem urigen Keller einer bekannten Weinbar in Zwingenberg zu feiern.

Durch die Spendenaktion eines Freundes anlässlich seines Geburtstages kam dem Ehepaar Schmitt die Idee, auch an ihrem Fest sich nichts schenken zu lassen, sondern Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Bei einem persönlichen Besuch hatten Birgit und Jens Schmitt die Tafel bereits im Vorfeld ihres Geburtstagsfestes kennengelernt.

„Wir lassen es uns gutgehen und wollen einen kleinen Beitrag leisten, damit es anderen gutgeht“, so die Intention für die Bensheimer Tafel bei der Party ein Spendenglas aufzustellen.

Am Dienstag überreichte das Paar schließlich das prall gefüllte Glas mit 2050 Euro an die Vorsitzende des Vereins Bensheimer Tafel, Mariette Rettig. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019