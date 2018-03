Gedanken zum Vaterunser

Anzeige

„Dein Wille geschehe“ bedeute zwar nicht: „mein Wille soll ohne wenn und aber durchgesetzt werden“, dennoch soll jeder einzelne seine Talente und Fähigkeiten betrachten und in die Familie und Gesellschaft einbringen.

„Brot“ bedeutet nicht nur „Brot“

Bei „Unser tägliches Brot gib uns heute“ meine „Brot“ etwa auch vieles Essenzielle mehr, wie etwa Arbeitsplatz. „Unser“ heiße nicht „mein“ und weite vielmehr den Blick für alle Menschen und fordere Geschwisterlichkeit mit denen, die wenig oder nichts haben. „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ heiße mit anderen Worten: Behandele andere so, wie Du selbst behandelt werden willst.

Pfarrer Förg wies bei der Bitte „Und führe uns nicht in Versuchung“ auf die aktuellen Gedanken und Verlautbarungen von Papst Franziskus und auch auf Übersetzungen in andere Sprachen hin. Danach (etwa in Eritrea, Frankreich) bete man dort: „Sei bei uns in der Versuchung“ oder „führe uns in der Versuchung“.

Versuchung beziehe im Übrigen alle Versuchungen des täglichen Lebens und nicht nur oder primär die sexuelle Versuchung ein. Schließlich gehe es bei der letzten Bitte „Erlöse uns von dem Bösen“ um Zukunft und Auferstehung, nicht um Vorhalte hinsichtlich begangener Fehler in der Vergangenheit.

Anschließend nutzten die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder die Gelegenheit zur Erörterung der Darlegungen von Pfarrer Förg, die nach Meinung der Anwesenden ein guter Wegweiser – nicht nur für die Fastenzeit – sind.

Vorsitzender Dr. Josef Roesch dankte dem Präses der Kolpingsfamilie am Ende für seine bedenkenswerten Ausführungen. red

