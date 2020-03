Gedankenspiele sind eine Bankrotterklärung

Als Neubürger frage ich mich so langsam, ob in Bensheim alle Verantwortlichen wichtiger Institutionen verrückt geworden sind. Meine Wahl für den Ruhestand fiel auf diese liebenswerte Stadt, bei deren „Entwicklung“ mir langsam angst wird. Die völlige Planlosigkeit der Stadtführung und Verwaltung bei den stadtbekannten und in der Presse behandelten Themen – es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Der Bürger erwartet nichts Überzeugendes und Vernünftiges mehr in Sachen Marktplatz, Bürgerhaus, Hoffartgelände.

Und was uns der bisherige Baudezernent hinterließ an Bauten – niemand wird es mehr ändern können. Doch wenn der langsam resignierende Bürger denkt, das war es dann, ja dann kommt die „Spar“kasse und zeigt, dass es sogar noch besser geht.

Unfug oder Unfähigkeit?

Ein 20 Jahre altes funktionsfähiges mit teuersten Materialien (Treppe) ausgestattetes Gebäude abreißen zu wollen, was ist das nun: Unfug, Unfähigkeit, (strafbare) Geldverschwendung? Auf alle Fälle eines: Eine Unverschämtheit den Kunden gegenüber, denn es geht um deren Geld und es ist Ausdruck völliger Inkompetenz und Planlosigkeit.

Der bunte Strauß von Vorschlägen, „Ideen“ und Möglichkeiten, das ist nun wirklich nicht das, was man von einer verantwortungsvollen und kaufmännisch denkenden Unternehmensführung erwartet. Diese Gedankenspiele sind ein Armutszeugnis und eine Bankrotterklärung.

Krasse Fehlentscheidung

Offensichtlich hat auch niemand je geprüft, was die krasse Fehlentscheidung zum Bau in der Werner-von-Siemens-Straße letztlich gekostet hat, das Gebäude wurde sang-und klanglos aufgegeben. Es wird jetzt munter weitergewurstelt werden, der einzige, der sich über die Entwicklung nachhaltig freuen dürfte, ist wohl der Betreiber des ehemaligen Hotels, denn dieses Gebäude wird für den Fortbestand der Sparkasse wohl dringender denn je benötigt werden.

Das könnte allerdings noch schlimmer werden. Wenn die Brüder Richter sehen, was man so alles abreißen kann, liegt der Gedanke nicht fern, auch das Rathaus abzureißen. Es ist schließlich noch älter als das Sparkassengebäude. Es kann weg. Gibt es denn wirklich niemanden, der diesem Irrsinn Einhalt gebietet?

Georg Kilian

Bensheim

