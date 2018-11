Gedenken an Adolph Kolping

Bensheim.In jedem Jahr gedenken die Kolpingsfamilien traditionell Anfang Dezember dem Leben und Wirken des seligen Adolph Kolping, das bis heute noch immer aktuell ist.

Der Gründer der Gesellenvereine, die den auf der Wanderschaft befindlichen Gesellen neben sozialer Unterstützung, Bildung und religiösem Halt auch „Geselligkeit“ bieten sollten, war am 4. Dezember 1865 nach langer Krankheit in Köln gestorben. Am 27. Oktober 1991 wurde Kolping von Papst Johannes Paul II in Rom selig gesprochen. Die Feier dieses Gedenktages ist jeweils auch ein Höhepunkt im verbandlichen Leben aller Kolpingsfamilien und des Kolpingwerkes.

Die Kolpingsfamilie Bensheim lädt anlässlich des Gedenktages ihre Mitglieder zur Feier des Familiengottesdienstes am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in die Franziskanerkirche ein. In diesem Jahr werden wieder zahlreiche Jubilare geehrt, die der Kolpingsfamilie schon viele Jahre die Treue halten.

Dies geschieht während des Gottesdienstes, in dem man auch der in diesem Jahr verstorbenen Kolpingschwestern und Kolpingbrüdergedenkt. Nach dem Gottesdienst sind die Mitglieder und Jubilare zum gemeinsamen Abendessen und geselligen Beisammensein im Kolpinghaus eingeladen. red

