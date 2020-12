Bensheim.Es war in diesem Jahr ein anderes Gedenken an den Gründer der Gesellenvereine und Namensgeber der Kolpingsfamilie Adolph Kolping, auch an einem anderen Ort.

Am 8. Dezember, dem Geburtstag Kolpings (1813 in Kerpen), feierte der Präses der Bensheimer Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg den Gedenk-Gottesdienst nicht wie üblich in einer der Bensheimer Kirchen, sondern im Kolpinghaus. Hier konnten die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassenen Hygienevorschriften besser beachtet werden.

Die zur Freude des Vorstandes zahlreich erschienenen Kolpingschwestern und Kolpingbrüder saßen in dem gebotenen Abstand voneinander und mit Mundschutz im großen Saal des Kolpinghauses. Es war ein schönes und doch ungewohntes Bild mit dem weiß gedeckten Altar und der von Brigitte und Heinz Schmidt adventlich und stimmungsvoll geschmückten Bühne.

Präses Heinz Förg wies im Gottesdienst darauf hin, dass jedes Jahr am 8. Dezember nicht nur des seligen Adolph Kolping gedacht, sondern auch das Fest Mariä Empfängnis gefeiert wird. Besonders gedachte man der in diesem und dem letzten Jahr verstorbenen Mitglieder der Bensheimer Kolpingsfamilie. In seiner Predigt ging Förg auf den durch das Corona-Virus bedingten Verzicht auf liebgewordene Dinge in diesem Jahr und auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit ein. Deshalb gelte es ganz besonders, gerade an die alten und hilfsbedürftigen Menschen und diejenigen, die Einsamkeit und Alleinsein am härtesten trifft, zu denken und für sie da zu sein.

Andererseits biete aber gerade eine solche Zeit der Beschränkungen auch die Gelegenheit, Advent und Weihnachten zu überdenken. „Zu viele Lichter sind Blendwerk, im eigentlichen Sinn des Wortes.“

Vielmehr gelte es, den wirklichen Sinn von Weihnachten – die Menschwerdung Christi in einem Stall – in den Mittelpunkt zu stellen. So werde es ein wahres Weihnachten, ein Fest für andere und nicht zuerst ein Fest für mich.

Der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Dr. Josef Roesch bedankte sich bei Pfarrer Heinz Förg für die Feier des Gottesdienstes und seine besinnlichen Worte sowie bei Brigitte und Heinz Schmidt für die Vorbereitung des Kolpingsaales. Allen Mitgliedern wünschte Roesch eine besinnliche Adventszeit und ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020