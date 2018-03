Gedenken an Schüßler

Anzeige

Bensheim.Vor 120 Jahren starb der Begründer der Biochemischen Heilweise, Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler, im Alter von 76 Jahren in Oldenburg. Am 30. März wird deshalb an seiner Grabstelle eine kleine Gedenkfeier abgehalten.

Auch der Verein für Volksgesundheit Bensheim – Biochemischer Verein Bergstraße – erinnert an die Arbeit und das Wirken von Schüßler, der ein außergewöhnliches Verständnis der Beziehung anorganischer Salze zu allen Lebensvorgängen gehabt habe, was schließlich zu deren therapeutischen Verwendung führte.

Der Bensheimer Verein mit seiner Vorsitzenden Margot Knaup hat in den nächsten Monaten neben seinen regelmäßigen Zusammenkünften einige besondere Programmpunkte. Am Mittwoch (21.) spricht die Heilpraktikerin Kerstin Bäurle-Grün im Seniorentreff über Ermüdungserscheinungen, Durchblutungsstörungen und Schmerzen.