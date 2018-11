Gedenken in Hochstädten

Hochstädten.Am Volkstrauertag haben die Hochstädter Bürger auf Einladung des Ortsbeirats am Ehrenmal in der Ortsmitte der in den beiden Weltkriegen gefallenen Soldaten gedacht. Die Feuerwehrkapelle aus Zwingenberg hat die Gedenkfeier einfühlsam musikalisch umrahmt.

Nach einem Choral als erstem Musikstück begrüßte Ortsvorsteher Bernd Rettig am vergangenen Sonntag die etwa vierzig Anwesenden und hob die Bedeutung der überwiegend von Hochstädtern Bürgern getragenen Veranstaltung hervor, um die Erinnerung an die am Ehrenmal auch namentlich genannten Gefallenen und Vermissten lebendig zu halten.

Ansprache von Herbert Fuchs

Herbert Fuchs, der frühere Vorsitzende der Stadtteildokumentation Hochstädten, ordnete zu Beginn seiner Ansprache die Feier in den nationalen und geschichtlichen Kontext ein.

Er gedachte auch derjenigen Menschen, die keiner regulären Armee angehörten und die doch als Zwangsarbeiter widerrechtlich im Heymannschen Rüstungsbetrieb im Marmoritwerk eingesetzt und zum Teil ermordet worden waren.

Um das Grauen von Abermillionen gefallenen Soldaten auf individueller Ebene stellvertretend zu illustrieren, zitierte Fuchs aus einem Brief des Hochstädter Soldaten Adam Schmitt an seine Familie. Er war 1944 aus Minsk als vermisst gemeldet worden.

Kranz niedergelegt

Als würdevollen Rahmen für das Totengedenken legte Stadtrat Joachim Uhde als Vertreter der Stadt Bensheim einen Kranz nieder. Bernd Rettig kündigte abschließend an, dass man sich im nächsten Jahr aktiv auch um die Teilnahme der jüngeren Generation bemühen werde. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018