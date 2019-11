Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Soldatenfriedhof

Bensheim.Anlässlich des Volkstrauertages, an dem der Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft gedacht wird, hatte die Stadt Bensheim am Sonntag zu einer zentralen Gedenkveranstaltung auf die Kriegsgräberstätte in Auerbach eingeladen. Die Ansprache vor der Kranzniederlegung hielt die Gemeindereferentin des katholischen Pfarreienverbundes Bensheim, Jeanette Baumung. Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkstunde von der Stadtkapelle Bensheim unter der Leitung von Dirigent Werner Müller und dem Gesangverein Liedertafel 1863 Auerbach unter der Leitung von Johann Leber. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.11.2019