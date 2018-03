Anzeige

Außerdem versuchten die italienischen Schüler, die Rohübersetzung eines italienischen Klassikers so anzufertigen, dass die deutschen Schüler ihn anschließend in ein literarisches Deutsch bringen konnten. Umgekehrt fertigten vier deutsche Schülerinnen, die Italienisch lernen, eine Rohübersetzung der ersten Seite von Kafkas „Schloss“ an, die dann von den Italienern in literarisches Italienisch transferiert wurde.

Am zweiten Tag ging es um mimische und szenische Aspekte des Übersetzens. Unter der Leitung von Florian Krumb wurden Episoden aus E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ in Standbilder umgesetzt – auch um eine Geschichte von Christian Frösch, die die italienischen Schüler übersetzten, besser verstehen zu können. Der Zugang zum Text wurde so auf spielerische Art und Weise geübt.

Der dritte und letzte Tag war der Musik vorbehalten. Unter der Leitung von Rainer Michels ging es um die musikalische Übersetzung von zwei Gedichten. Die sehr intensiven Proben wurden durch gemeinsames Essen in der Mensa und schließlich durch einen Besuch der Darmstädter Mathildenhöhe unterbrochen und abgerundet.

Wie sehen die weiteren Etappen dieses spannenden Kooperationsprojektes aus? Im Mai 2018 werden sich die verantwortlichen Lehrkräfte – Ingrid Ickler (AKG), Roberta Bergamaschi und Giorgio Rizzoni (Liceo Ariosto, Ferrara) – in Turin auf dem Salone del libro treffen, um das Projekt bei einem Workshop vorzustellen, das Erreichte zu evaluieren und weitere Schritte zu besprechen. Die Ergebnisse sollen in einem Buch veröffentlicht werden. Zu diesem Zweck wird es im nächsten Schuljahr am AKG eine Informatik-AG geben, die sich mit der technischen Seite der Buchgestaltung auseinandersetzt.

Im kommenden Herbst wird das Projekt im Rahmen des Netzwerks „Literaturland Hessen“ auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Im Dezember 2018 fahren die Schüler des AKG nach Ferrara, um die technische Seite des Projekts durchzuführen. Im März 2019 soll das Projekt mit der Veröffentlichung der Übersetzungen in einem gemeinsamen Buch und einem großen Fest abgeschlossen werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018