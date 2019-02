Gedichte zum Valentinstag

BENSHEIM.Was gibt es Schöneres, als gemeinsam bei Kerzenschein Gedichten rund um die Liebe zu lauschen und sich von berühmten Dichtern zu eigenen Liebeserklärungen inspirieren zu lassen?

Rund um den Valentinstag liegt Liebe in der Luft und erfasst auch das Ensemble des PiPaPo-Kellertheaters, das am Donnerstag, 14. Februar, zu einem Lyrikabend in Bensheims kleinste Bühne im Wambolter Hof einlädt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Darsteller tragen Gedichte zum Thema Liebe vor. Das Publikum hat im zweiten Teil die Gelegenheit, bei einem „poetischen Blind Date“ selbst Gedichte vorzutragen, und wird für den Mut mit einem Freigetränk belohnt. Wer die Bühne für eine Liebeserklärung der besonderen Art nutzen möchte, kann sich vorab mit den Veranstaltern in Verbindung setzen. Kontaktaufnahme per E-Mail an pipapotheater-presse@online.de. red

