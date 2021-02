„Gefahrenstellen beseitigen“

Bensheim.Das Thema Radverkehr am Ritterplatz erhitzt die Gemüter, vor allem die der Radfahrer. „Bei uns intern im ADFC gehen die Meinungen auseinander, wie das üblich ist bei einem breiten Spektrum an Interessen“, schreibt Jack Jürgen Sartorius in einer persönlichen Stellungnahme. Er möchte als reiner Sport- und Freizeitradler eine Lanze brechen für die vielen Autofahrer, die aus Lautertal zwangsweise den Ritterplatz passieren müssen.

Autos nicht einbremsen

„Für mich gibt es keinen Grund, vom Ritterplatz bis zum Bahnhof den fließenden Autoverkehr einzubremsen. Das würde noch mehr Staus im Lautertal verursachen. Die Folgen wären mehr Ausweichfahrten über den Leimenberg oder unnötige Staus bis nach Schönberg rein, vielleicht bis Wilmshausen“, so Sartorius.

In verschiedenen Fraktionssitzungen werde dieses Thema immer wieder diskutiert. Es sei müßig für dieses Thema die Zeit zu verschwenden. Als Einwohner von Schönberg fährt Sartorius oft mit dem Rad nach Bensheim und Umgebung. Aus seinen Erfahrungen mit dem Radl gebe es vom Lautertal kommend für die Radler zwei Gefahrenzonen. Das sei zum einen am Ende des kombinierten Rad-Fußgängerweges, an der Ecke Eichelbergweg, im Übergang auf die B 47.

Nächste Gefahrenstelle sei dann der Abzweig in die Elisabethenstraße. An dieser Stelle sollte man queren, wer weiter Richtung Westen oder nach Süden fahren möchte. Damit lässt sich der Ritterplatz vermeiden, „meine Empfehlung schlechthin“. Der Weg in den Norden oder ins nördliche Industriegebiet könne jeder Radfahrer, vom Lautertal kommend, über den Hofweg weiter in die Schönberger Straße bis nach Auerbach vollziehen.

Daher sei sein größter Wunsch an die Politik, an dem Übergang in die Elisabethenstraße eine verkehrstechnisch sinnvolle Lösung zu finden, um die Gefahren zu minimieren. Alternativ sei es auch an dem Aufgang zum Leimenberg möglich, abzuzweigen. „Leider ist der Weg, entlang der Bach bis in die Bleiche bei Regen extrem vermatscht und recht schmal dazu“, bemerkt Sartorius.

Hinzu komme, dass auch hier die B 47 gequert werden muss. Andere Wege der Radfahrer, die von Norden kommen, brauchen den Ritterplatz erst gar nicht anzufahren, denn sie können über die Fehlheimer Straße ausweichen. Umgekehrt gelte das auch, wer aus Süden oder Westen kommt.

„Meine Empfehlung an die Stadtregierung: Mit der Mobilitätswende zuerst mal alle Gefahrenstellen beseitigen, bevor wieder an anderen Stellen mit lückenhaften Radwegen neue Gefahrenstellen aufgebaut werden“, erklärt Jack Jürgen Sartorius. ADFC sei jederzeit bereit, mit den verantwortlichen Stellen, eine Verkehrsschau durchzuführen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.02.2021