Geflügelschau in Schwanheim

Schwanheim.Auftakt zur Ausstellung des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Schwanheim ist der Aufbau am heutigen Dienstag (4.). Ab 14 Uhr werden die Züchter das Dorfgemeinschaftshaus in ein Domizil für Hühner, Zwerghühner und Tauben verwandeln. Am Freitag, 7. Dezember, können die Tiere ihre Käfige beziehen und am Richttag (Samstag, 8. Dezember) geben erfahrene Preisrichter ihre Bewertungen für die 189 ausgestellten Tiere ab.

Geöffnet am Sonntag

Besuchen kann man die Schau am Sonntag, 9. Dezember, von 9 bis 16 Uhr. Die Tombola mit ihren hochwertigen Preisen darf dabei nicht unerwähnt bleiben. Beim Rundgang kann auch eine Eierschau besichtigt werden. Gegen 10.30 Uhr werden die Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Ehrungen der Preisträger vornehmen.

Danach können sich die Besucher ein Mittagessen schmecken lassen. Auch Kaffee und Kuchentheke laden zum Verweilen ein. Für die kleinen Besucher ist eine Malecke eingerichtet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.12.2018