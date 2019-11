Geflügelzuchtschau in Schwanheim

Schwanheim.Auftakt zur Ausstellung des RGZV Schwanheims ist der Aufbau am heutigen Dienstag (26.). Ab 14 Uhr werden die Züchter das Dorfgemeinschaftshaus in ein krähendes und gurrendes Domizil für Hühner, Zwerghühner und Tauben verwandeln. Am Freitag (29.) können die Tiere ihre Käfige beziehen und am Richttag, Samstag (30.), bewerten erfahrene Preisrichter die 185 ausgestellten Tiere .

Besuchen kann man die Schau am Sonntag, 1. Dezember, von 9 bis 16 Uhr. Die vielfältige Tombola mit ihren hochwertigen Preisen darf dabei nicht fehlen. Auch gibt es eine Bilderschau von 70 Jahren Vereinsgeschichte zu sehen. Beim Rundgang kann die Eierschau sowie das Ziergeflügel besichtigt werden. Gegen 10.30 Uhr werden die Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Ehrungen der Preisträger vornehmen.

Danach können sich die Besucher ein Mittagessen mit Rinderbraten, Spätzle und Rotkraut schmecken lassen. Der Tag kann mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen und einem gemütlichen Plausch ausklingen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.11.2019