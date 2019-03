Gegen Einsamkeit hilft gute Nachbarschaft

Auerbach.Experten gehen davon aus, dass in Deutschland bis zum Jahr 2050 rund drei Millionen Menschen an Demenz erkrankt sein werden. Auch in Bensheim beschäftigt man sich schon seit vielen Jahren mit den Begleiterscheinungen einer demografischen Entwicklung, in der die Menschen immer älter werden und somit das Risiko an dementiellen Erkrankungen steigt. Mit der Gründung des Netzwerks Demenz im Mai

...