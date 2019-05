Bensheim.Im Rahmen der Reihe Lebenskunst kommt am Mittwoch (8.) der Bestseller-Autor Clemens Kuby um 20 Uhr in das Parktheater. Thema des Abends ist „Mental Healing – Das Geheimnis der Selbstheilung“. Humorvoll, undogmatisch, lehrreich und für jeden verständlich will Clemens Kuby erklären, wie man durch ein verändertes Denken gesund aus eigener Kraft wird – oder bleibt.

Mit dieser Erkenntnis sollen sich neue Wege für alle eröffnen. Sie führen über das materialistische Weltbild hinaus, hin zu einem mentalen, geistig-seelischen Menschenbild. Damit sei Selbstheilung bei jedem Symptom oder Problem möglich. „Die Grenzen liegen vor allem im Bewusstsein, das sich mit diesem Vortrag erweitern lässt.

Sie basiert auf natürlichen und wissenschaftlich erklärbaren Prozessen, die von jedem, der sich dafür öffnet, präzise nachvollzogen und individuell angewendet werden können“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die anhaltenden Turbulenzen im Gesundheitswesen würden zeigen, wie notwendig es sei, dass jeder einzelne versuche, sich die Kompetenz für Heilung und Gesundheit zurückzuerobern. Kuby selbst hat die Gnade erfahren, vor 24 Jahren von einer Querschnittslähmung geheilt zu werden. Er erkannte nach eigenem Bekunden, dass Heilung ein Bewusstseinsprozess ist, der für jeden möglich ist. Denn das eigentliche Wunder der Heilung verdanke man der Architektur des Gehirns. Es sei von Natur aus in der Lage, physische Heilprozesse allein auf Grund von Gedanken in Gang zu setzen.

Clemens Kuby, geboren 1947, Filmregisseur und Sachbuchautor, ist renommierter Dokumentarfilmer, dessen Werke vielfach ausgezeichnet wurden – darunter auch die Filme „Das Alte Ladakh“ und „Living Buddha“.

Weltweite Recherchen

Nach weltweiten Recherchen über geistiges Heilen in verschiedenen Ländern und unterschiedlichsten Kulturen entstand mit seinem Film und dem gleichnamigen Buch „Unterwegs in die nächste Dimension“ ein Dokument, das Türen zur Selbstheilung öffnen soll. Seit Jahren gibt Kuby dieses Wissen in seinen Büchern, Filmen, Vorträgen, Workshops und Seminaren weiter.

