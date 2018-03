Gehorsam und gute Erziehung werden belohnt

Anzeige

In der Klasse 2 ging der Kreismeistertitel an die Heppenheimerin Jessica Neumeister mit Mischlingsrüden Bobby. Die gezeigten Leistungen der insgesamt vier in dieser Klasse gestarteten Teams wurden alle mit der Wertnote Gut bewertet. Die zehn Übungen dieser Klasse erfordern volle Konzentration.

In der höchsten Klasse 3 war die Stunde der Gäste aus Darmstadt-Arheilgen gekommen. Das erfahrene Team Andrea Rotter und Retrieverrüde Snooker erreichten die höchste Bewertung des Tages und die Wertnote Vorzüglich, dicht gefolgt von Ursula Jurutka mit Border Collierhündin Jessy.

Am Ende des Tages waren die vier Bensheimer Teams überaus zufrieden mit den gezeigten Leistungen. Die Gäste bedankten sich bei den Bensheimern für die tolle Organisation. Vereinsvorstand Hans Bernhard hatte mit Bettina Krämer und Johann Schleißmann die Küche im Griff, so dass alle Sportler und Zuschauer auf ihre Kosten kamen.

Der nächste Termin ist nicht mehr weit. Am 15. April findet die Kreismeisterschaft GHS der Kreisgruppe 5 (Gebrauchshunde/Schutzhunde) in Bensheim statt. Für die Fährtenhunde wünscht man sich ebenso gute Bedingungen wie am vergangenen Wochenende. red

