Geistliche Musik zu Mariä Himmelfahrt

Anzeige

Bensheim.Am Mittwoch, 15. August, ist das Ensemble „Le Chant des Siècles“ in der Hospitalkirche zu hören – mit geistlichen Werken gregorianischer Inspiration für Gesang zu Mariä Himmelfahrt. Das Konzert findet um 20 Uhr in der Hospitalkirche statt, direkt im Anschluss an den Gottesdienst. „Le Chant des Siècles“ besteht für diesen Anlass aus der Mezzo-Altistin Florence Duchène und der Kontra-Altistin Mylène Javey. Zu Gehör kommen das „O vis aeternitatis“ von Hildegard von Bingen sowie mehrere Werke von Florence Duchène zum Thema der Jungfrau Maria.

„Le Chant des Siècles“ (deutsch: Der Gesang der Jahrhunderte) ist ein von Florence Duchène im Jahre 2015 gegründetes Ensemble. Es widmet sich der Interpretation Geistlicher Gesänge, vornehmlich aus ihrer eigenen Feder, sowie aus der Zeit der Renaissance und des Barock. Duchènes Werke sind meistens in modalen Tonarten, jedoch im zeitgenössischen Stil geschrieben, was ihnen eine eigene Schönheit verleiht. Es sind ein-, zwei- oder dreistimmige Gesänge, die a cappella oder von einem synthetischen Bordun oder einem Clavi-Organum interpretiert werden. Durch ihre Einfachheit und modalen Harmonien nähert sich diese zeitgenössische Musik der Gregorianik.

Florence Duchène, Mezzo-Alt und Komponistin, studierte Gesang am Konservatorium von Grenoble. 2003 gewann sie einen ersten Preis in der höchsten Kategorie des Gesangswettbewerbs Léopold Bellan in Paris. Begleitend zu ihrer beruflichen Arbeit als Sängerin perfektioniert sie ihre Gesangstechnik bei Alain Charles, Gary Magby und Sarah Sanders und erarbeitet Repertoire und Stil mit dem Cembalisten Jory Vinikour. Zwischen 1997 und 2015 arbeitete sie regelmäßig als Choristin in Konzert und auf CD mit den Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski sowie mit den Chören der Opéra de Paris unter anderem unter Claudio Abbado, des Radio France und des Théâtre du Châtelet in Konzert, Theater und Radioaufnahmen.