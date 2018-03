Geistliche Werke für Gesang und Cembalo

Anzeige

Le Concert Arcadien (Das arkadische Konzert) ist ein professionelles Ensemble vornehmlich für Alte Musik. Es wurde 2003 gegründet mit einer Reihe von Konzerten mit Werken, die für die römische Accademia dell’Arcadia geschrieben wurden. Außer Werken der Barockära widmet sich Le Concert Arcadien der Aufführung zeitgenössischer Musik.

Florence Duchène (Bild) studierte Gesang am Konservatorium von Grenoble, später u.a. bei Gary Magby und Alain Charles. Sie ist Preisträgerin 2003 des Wettbewerbs Bellan in Paris. Von 1997 bis 2015 arbeitete sie als Choristin in Konzert und Aufnahme mit den Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski, mit den Chören der Opéra de Paris, des Radio France und des Théâtre du Châtelet sowie als Solistin mit zahlreichen Ensembles.

Als Tonschöpferin schreibt sie meist geistliche Musik, darunter auch Auftragsarbeiten – unter anderem für das Festival „Bach en Drôme des Collines“.

Florence arbeitet seit 1990 als Stimmpädagogin, seit 2013 auch mit Regionalkantor Gregor Knop und seit 2016 im Auftrag des Instituts für Kirchenmusik des Bistums Mainz.

Sofiane Thoulon (Bild), Mezzo-Alt, ist Gesangsstudentin an der Haute École de Musique in Lausanne bei Brigitte Balleys. Sofiane ist Mitglied im Ensemble Vocal de Lausanne unter Daniel Reuss und singt als Solistin mit dem Chor Euterpe unter Christophe Gesseney.

Vorher war sie Mitglied im Choeur Lamoureux unter Patrick Marco, im Ensemble Vocal de Paris und mit der Académie Vocale de Paris unter Iain Simcock und dem Vokalensemble La Sologne unter David Bray.

Nach ihrem Studium der Musik im Hauptfach Klavier am Konservatorium Brünn in Mähren spezialisierte sich Zdenka Otadalova am Conservatoire Supérieur de Paris auf historische Tasteninstrumente wie Cembalo, Pianoforte, Orgel und Clavichord. Zdenka Otadalova (Bild) schloss ihr Studium mit Bestnoten ab und erhielt 2011 einen Master in Musikwissenschaft an der Pariser Sorbonne, ebenfalls mit Bestnote.

2000 gewann sie den Internationalen Musikwettbewerb für französische Musik in Ville d’Avray. Zdenka arbeitet sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin in Konzert und Aufnahme.

Gegenwärtig unterrichtet sie Cembalo an mehreren Konservatorien. Seit 2012 gibt sie einen Cembalo- und Orgellehrgang bei den Rencontres musicales de Mont-Dore in der Auvergne. red/Bilder: Veranstalter

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.03.2018