Gelbe Masken für alle Schüler

Bensheim.Grundschule ist so viel mehr als Lesen und Rechnen lernen. Es ist eine Gemeinschaft, in der auch das Miteinander gelernt und gefördert wird. In der aktuellen Situation mit Notbetreuung, Unterricht zu Hause und digitalen Treffen geht gerade dieses Miteinander verloren. Ebenso fehlt seit vielen Monaten das persönliche Treffen, das an der Joseph-Heckler-Schule in Form von Klassenfesten, Projektwochen, Ausflügen eigentlich erfolgt.

Auch stockt seit Monaten die Arbeit des Fördervereins. Seit den Neuwahlen im September konnte der neue Vorstand nicht bei Veranstaltungen in Erscheinung treten oder den Austausch mit den Eltern suchen. Um aber dennoch ein Zeichen für die Schüler zu senden, entstand bei einem der digitalen Treffen die Idee, allen Schülern eine Maske zu schenken.

Ein kleiner Beitrag

Und so konnten alle Kinder in ihrem Materialpaket, das sie in der Schule abgeholt haben, ihre persönliche Maske finden. Dazu Charlotte von Hauff, Vorsitzende des Vereins: „Die leuchtend gelbe Maske mit Schullogo soll als Zeichen der Zusammengehörigkeit der Schulgemeinschaft verstanden werden. Sie ist zwar nur ein kleiner Beitrag, aber wir hoffen, dass sie den Schülerinnen und Schülern eine Freude macht.“

Kati Mohnhaupt, die stellvertretende Vorsitzende, ergänzt: „Auch wollen wir, soweit es eben möglich ist, auf Einwegprodukte verzichten, da die Joseph-Heckler-Schule eine bienenfreundliche Schule ist und Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert hat.“

Verkauf über die Homepage

Der Kauf weiterer Masken ist möglich. Informationen sind auf der Schulhomepage zu finden. Wichtiger Hinweis für Eltern: Kinder sind weiterhin von der Pflicht, medizinische Masken zu tragen, ausgeschlossen, schreibt der Förderverein der Schule in seiner Pressemitteilung abschließend. red

