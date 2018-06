Gelbe Säcke – heiß begehrt, oft vergriffen

Anzeige

Allerdings hapere es seit ein paar Monaten mit der regelmäßigen Zustellung – was zur Folge hat, dass die Vorräte zur Neige gehen und besagtes Schild zum Einsatz kommen muss. „Da ist die Stimmung dann nicht so gut“, schilderte Keil Gespräche mit aufgebrachten Bensheimern. Zwar gibt es noch andere Anlaufstellen für die Gelben Säcke, die zentral gelegene Alte Faktorei ist in der Stadt aber der Hauptumschlagplatz und abhängig davon, wie schnell der ZAKB nachliefern kann.

„Die Versorgung muss natürlich gewährleistet sein“, betonte Bodo Keil, der darauf hofft, dass die Engpässe schnell behoben werden können. Dass nur zwei Säcke pro Haushalt mitgenommen werden dürfen, hilft nur bedingt. „Wir können keinen abstellen, der das den ganzen Tag über kontrolliert“, appelliert er an die Disziplin der Bürger, sich an die Vorgaben zu halten und nicht mit einem Handstreich einen halben Karton zu leeren.

Lieferstopp verhängt

Zuständig für die Verteilung der offenkundig ziemlich begehrten Mülltüten ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). Dort weiß man um die Problematik. „Es gab in den letzten Monaten deutschlandweit einen Engpass an Gelben Säcken, weil die Produktion in China – bisher größter Lieferant – Anfang des Jahres gestoppt wurde, da keine Recyclate mehr eingeführt werden durften“, erläuterte Geschäftsführer Gerhard Goliasch. Inzwischen sei die Einfuhr wieder in geringem Maß ermöglicht, jedoch reiche dies nur für eine verminderte Produktion.

Beim ZAKB hat man auf die unzufriedenstellende Situation reagiert, indem man einen neuen Auftrag an eine Firma in Altdorf bei Nürnberg vergeben hat – nachdem der bestehende Rahmenvertrag im Frühjahr auslief. „Hergestellt werden die Säcke nun in Italien. Geliefert werden sie auf Abruf aus einem Zwischenlager in Hockenheim“, so Goliasch. Die Menge ist dabei durchaus beachtlich. 620 000 Säcke können auf einen Schlag geordert werden.

115 000 im Monat für Bensheim

Bei höherem Aufwand oder Engpässen springt darüber hinaus die Firma Barmann aus Bürstadt-Bobstadt ein, die nach Angaben des Geschäftsführers mindestens eine halbe Million Säcke produzieren lassen kann. Die ZAKB Energie und Dienstleistungs GmbH verteile acht Millionen Gelbe Säcke jährlich. Bezogen auf den Bundesdurchschnitt müssten 3,5 Millionen Säcke im Kreis Bergstraße ausreichen. Monatlich werden zirka 115 000 Säcke an die Bensheimer Ausgabestellen geliefert, die offenbar alle benötigt werden – unter Umständen aber nicht nur, um darin Müll zu entsorgen.

Wobei nicht nur der Verbrauch an den dünnen Abfalltüten hoch ist. Im Kreis Bergstraße fallen jährlich 8000 Megagramm Leichtverpackungen an, allein in Bensheim sind es 1200 Megagramm. Der Müll wird im Heppenheimer Zentrum bereitgestellt und zur Sortierung abgeholt. Die Sortieranlagen der Vertragspartner des Dualen Systems befinden sich unter anderem in Gernsheim und Buchen.

Kritikpunkt Qualität

Seit 2011 sammelt der ZAKB die Leichtverpackungen ein. An der Qualität der Gelben Säcke – immer ein Kritikpunkt aus der Bevölkerung – habe sich seitdem nichts geändert, betonte Goalisch. Allerdings gebe es im Produktionsprozess geringe Schwankungen, was dazu führe, dass die wahrgenommene Qualität unterschiedlich ausfalle.

In Bensheim hofft man nun, dass die neue Auftragsvergabe dazu führt, das ungeliebte Schild nicht mehr zu oft an die Tür hängen zu müssen. Am Dienstagnachmittag war die Hoffnung aber vergebens – die Säcke waren mal wieder aus.

Eine Alternative: Man produziert einfach weniger Müll – das schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch die unmissverständlichen Arbeitsaufträge, die einen tagsüber von zu Hause aus ereilen können. Ein Versuch wäre es wert.

