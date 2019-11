Geld für die Kinder anlegen

Bensheim.Wer seinem Kind oder Enkel ein Finanzpolster für Ausbildung, Studium oder Führerschein mitgeben möchte, kann dies frühzeitig mit kleinen Beiträgen sinnvoll aufbauen. Im Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße erfahren die Teilnehmer, welche Möglichkeiten es gibt und welche Produkte sich eignen. Sie lernen die wichtigsten Schritte kennen, um Geld für ihre Schützlinge anzulegen. Das muss weder teuer noch zeitaufwändig sein. Der Kurs läuft am Mittwoch, 20. November, von 18 bis 20 Uhr in Bensheim, im vhs-Gebäude, Am Wambolter Hof 2. Konkrete Anbieter werden im Kurs nicht genannt.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder unter Tel. 06251/17296-0. red

