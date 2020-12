Geld für Ruftaxis und Haltestellen

Bensheim.20 000 Personen haben im vergangenen Jahr in Bensheim ein Ruftaxi bestellt – und genutzt. Die größte Stadt im Kreis liegt mit ihrem Angebot kreisweit an der Spitze. Das betonte Kreisbeigeordneter Karsten Krug am Mittwoch bei einem Termin im Rathaus.

Im Corona-Jahr 2020 dürften es deutlich weniger Fahrgäste sein, zumal die Linien von Frühjahr bis Sommer eingestellt waren. Die

...