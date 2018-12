Geld für Wohnungsbau und Jugendarbeit

Der Kirchberg hat sich in den Sommermonaten zu einem Treffpunkt für Jugendliche entwickelt – sehr zum Unmut von Anliegern und Spaziergängern. Mit einem neuen Angebot in der Jugendsozialarbeit will die Stadt auf Antrag der Koalition gegensteuern und das Gespräch mit den Jugendlichen vor Ort suchen.

© Neu