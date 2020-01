Geld vom Jahrgang für den Hospizverein

Bensheim.Besuch vom Bensheimer Jahrgang 1938/39 hatte jetzt der Hospiz-Verein Bergstraße. Wolfgang Rapp (l.) und Willi Kammer (2.v.l.) waren nicht mit leeren Händen gekommen. Das Jahrgangsteam stellt seine Arbeit ein und übergab nach Auflösung des Jahrgangskontos 895,67 Euro.

Trafen sich die Jahrgangskameradinnen und Kameraden fast jeden Monat, wurde vom Organisationsteam ein Jahresprogramm erstellt und auch immer wieder eine Mehrtagesfahrt organisiert, will man sich künftig nur noch zwanglos treffen. Das Geld, so teilten Wolfgang Mansfeld (r.) als Schatzmeister des Hospiz-Vereins und Christine Palten als Koordinatorin mit, wird für den Ehrenamtstag am 14. Mai im Hospiz in der Kalkgasse Verwendung finden. Ab 12 Uhr werden dort die beiden Einrichtungen Angebote für alle machen, die sich über die große Bandbreite des ehrenamtlichen Einsatzes in der Hospizarbeit informieren möchten und für die rund 200 Ehrenamtlichen, die dort schon tätig sein. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.01.2020