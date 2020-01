Geldanlage und Negativzinsen

Hochstädten.Unter dem Titel „Der Sparer ist tot – es lebe der Anleger!“ finden im Hochstädter Haus regelmäßig Vorträge rund um Geld, Aktien und Vermögensanlagen statt. Referentin ist Susanne Asche, die auf abwechslungsreiche Weise fundierte Einblicke in die Grundlagen des Vermögensaufbaus gibt.

Der nächste Vortrag ist am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr. An diesem Abend geht es um das Thema „Negative Zinsen – und nun?“ Aufgezeigt werden wichtige Regeln beim Geldanlegen, um auch in schwierigen Zeiten erfolgreich mit der Geldanlage zu sein.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Eine Spende zugunsten des Hochstädter Hauses ist willkommen. Um eine unverbindliche Anmeldung wird per E-Mail gebeten an post@hochstaedter-haus.de oder direkt im Dorfladen Hochstädten.

Susanne Asche ist Diplom-Betriebswirtin und referiert als Lehrbeauftragte an Volkshochschulen zu Verbraucherfragen. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020