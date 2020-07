Geldbeutel nach Überfall gestohlen

Bensheim.Das Portemonnaie eines 43-Jährigen wurde am Dienstag im Bereich Taunus- und Eifelstraße, Höhe der Geschwister-Scholl-Schule, geraubt. Der Mann war gegen Mitternacht am Bahnhof in Bensheim losgelaufen, als er von drei bis vier Personen verfolgt wurde.

In Höhe der Schule soll der Mann schließlich von der Gruppe attackiert worden sein, die im Zuge dessen das Portemonnaie an sich nahm. Bei dem Übergriff wurde der 43-Jährige leicht verletzt. Laut seiner ersten Aussage war einer der Täter etwa 1,95 Meter groß und hatte „zottelige Haare“.

Wer Hinweise zu dem Raub geben kann, soll sich an die Kripo (K 35) in Heppenheim wenden, Telefon: 06252/7060. pol

