Gelebte Inklusion hat eine Vorbildfunktion

Seit über zehn Jahren arbeite ich als Förderschullehrerin im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Da ich in Auerbach wohne, interessiere ich mich auch für die lokale Schullandschaft und finde das Modell der Kirchbergschule, die eine Grund-und Förderschule unter einem Dach beherbergt, aus pädagogischer Sicht interessant und in ihrer Form einzigartig. Dass dieses nun aufgelöst werden soll, wie in dieser Zeitung zu lesen war, erstaunt mich.

An vielen anderen Standorten wird im Zuge der Inklusion ein gemeinsames Miteinander, etwa bei benachbarten Grund-und Förderschulen, eingeübt und durch erste Begegnungen und beginnende Rituale im Schulalltag initiiert. Dies erfordert ein hohes Maß an vorangegangener Koordination und Organisation.

Direkte Berührungspunkte

An der Kirchbergschule ist all dies schon erreicht. Durch die gemeinsame Unterbringung von Grund- und Förderschule in einer Schule bzw. in einem Gebäudekomplex gibt es bereits eine Vielzahl an direkten Berührungspunkten zwischen den Schülern und dem Kollegium. Gemeinsame Projekte oder etwa eine inklusive Nachmittagsbetreuung sind hier Usus.

Dieser überschaubare Mikrokosmos der gelebten Inklusion hat eine Vorbildfunktion für viele Inklusionsprojekte. Ich würde mir wünschen, dass er die Chance erhält, auch zukünftig für alle Kinder ein Lernort und gemeinsamer Lebensraum zu sein und zu bleiben.

Lotte Bozek

Bensheim

Mittwoch, 01.04.2020