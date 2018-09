Gelobter Tag in Fehlheim

Fehlheim.Jedes Jahr am 15. September feiert die Katholische Kirchengemeinde in Fehlheim den „Gelobten Tag“. Damit möchte die Gemeinde Dank sagen, für die Rettung in schwerer Kriegsgefahr.

Diese Tradition wird bereits seit 74 Jahren in Fehlheim begangen. Am 19. Oktober 1944 richteten Sprengbomben große Schäden an. Wie durch ein Wunder gab es aber keine Toten oder Verletzten. Die Gemeinde legte daraufhin ein Gelübde ab, wonach jedes Jahr am 15. September ein Feiertag begangen werden sollte zur Ehre der Schmerzensmutter, um Schutz zu erflehen vor zukünftigen Gefahren und um die Fürsprache der Gottesmutter Maria.

Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 16. September, um 9 Uhr ein Hochamt für die Gefallenen der beiden Weltkriege und zur Danksagung für die Rettung aus Kriegsgefahr statt.

Um 19.30 Uhr begleitet der Kirchenmusikverein Fehlheim die Gemeinde bei der Abendandacht mit anschließender Prozession durch den Ort. Die Kirchengemeinde lädt dazu herzlich ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018