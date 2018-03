Anzeige

Bensheim.„Heute schon die Welt verändert?“ Gemeinsam mit der Kirche in Indien stellt das katholische Hilfswerk Misereor diese Frage zur Fastenaktion 2018. Höhepunkt dieser Aktion ist wie jedes Jahr der fünfte Sonntag der Fastenzeit, der Misereor-Sonntag.

Dann werden bundesweit die Gläubigen in den Gottesdiensten über die Misereor-Arbeit informiert und um Spenden als Zeichen weltweiter Solidarität gebeten. In vielen Pfarrgemeinden ist es zudem eine gute Tradition geworden, zu einem Fastenessen einzuladen und dessen Erlös zu spenden. So auch in Sankt Laurentius, wo am Sonntag, 18. März, wieder ein Gemeindetag stattfindet, an dem verschiedene Gruppen der Gemeinde mitwirken.

Der Familiengottesdienst um 10 Uhr steht im Zeichen der Fastenaktion und richtet den Blick auf die Menschen in Indien. Auch die Puzzleaktion findet in dem Gottesdienst ihren Abschluss. Nach dem Gottesdienst sind Jung und Alt eingeladen, im Pfarrzentrum zusammenzukommen. Dort wird von der KJG gegen eine Spende ein einfaches Mittagessen angeboten, dessen Erlös dem indischen Schulprojekt „Pratheeksha“ zugutekommt.