Gemeindetag in Sankt Laurentius

Bensheim.Am Sonntag, 24. März, findet in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Laurentius wieder ein Gemeindetag statt, zu dem die beteiligten Gruppen alle Interessierten einladen. Der Tag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr, der musikalisch von der Schola gestaltet wird.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind Jung und Alt eingeladen, im Pfarrzentrum zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammenzukommen. Die Ministranten backen Waffeln, für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Das Team Kirche für Kinder und Familien bietet Kekse zum Verkauf an, die tags zuvor in einer gemeinsamen Backaktion zubereitet werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, von den Frauen der kfd gestaltete Osterkerzen sowie Waren aus dem Weltladen und Wohlfahrtsbriefmarken zu erwerben. Für die Kinder halten Erzieherinnen der Kita Sankt Winfried Bastelmöglichkeiten bereit. red

